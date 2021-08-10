МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутии ещё три самолёта и 200 спасателей

В связи с сильными лесными пожарами в Якутии президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву направить в регион на тушение очагов возгорания три самолёта и группу спасателей из 200 человек. Министр уже дал соответствующие распоряжения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии. Дополнительно в республику будут направлены два многоцелевых самолёта-амфибии Бе-200 и самолёт Ил-76 со спасателями Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек", — сообщили в министерстве.

Группировка спасателей будет работать в тех районах Якутии, где наблюдается наиболее сложная ситуация с пожарами.