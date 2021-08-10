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МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутии ещё три самолёта и 200 спасателей

Группировка спасателей будет работать в тех районах республики, где наблюдается наиболее сложная ситуация.

10 августа, 10:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В связи с сильными лесными пожарами в Якутии президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву направить в регион на тушение очагов возгорания три самолёта и группу спасателей из 200 человек. Министр уже дал соответствующие распоряжения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии. Дополнительно в республику будут направлены два многоцелевых самолёта-амфибии Бе-200 и самолёт Ил-76 со спасателями Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек", — сообщили в министерстве.

Группировка спасателей будет работать в тех районах Якутии, где наблюдается наиболее сложная ситуация с пожарами.

В Якутии волонтёры спасают уцелевших после пожара животных

В Якутии волонтёры спасают уцелевших после пожара животных

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона глава государства поручил подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС. Также из-за пожаров в Якутии сильное задымление было зафиксировано в 954 пунктах 41 муниципального образования, 869 из них расположены в районе Красноярского края. Накануне в регионе был объявлен режим "чёрного неба", который будет действовать до вечера 10 августа.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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