Петербург обогнал Москву по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Санкт-Петербург впервые с февраля обогнал Москву по суточному приросту заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Если в Москве за 9 августа выявили 1,6 тысячи новых пациентов с ковидом, то в Северной столице их число составило 1,8 тысячи.

Лайф уже сообщал, что выявленное число заразившихся коронавирусом за сутки в Москве оказалось минимальным с 7 апреля. Таким образом, всего с начала пандемии в столице зафиксировали 1 530 989 заболевших. В целом по России за сутки выявили 21 378 подтверждённых случаев заражения — и это минимум с 30 июня.