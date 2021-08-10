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Петербург обогнал Москву по числу заразившихся коронавирусом за сутки

В Северной столице 9 августа выявили почти на 200 заболевших больше. Последний раз город возглавлял федеральный антирейтинг ещё в феврале.

10 августа, 10:35

Фото © Pexels

Санкт-Петербург впервые с февраля обогнал Москву по суточному приросту заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Если в Москве за 9 августа выявили 1,6 тысячи новых пациентов с ковидом, то в Северной столице их число составило 1,8 тысячи.

Лайф уже сообщал, что выявленное число заразившихся коронавирусом за сутки в Москве оказалось минимальным с 7 апреля. Таким образом, всего с начала пандемии в столице зафиксировали 1 530 989 заболевших. В целом по России за сутки выявили 21 378 подтверждённых случаев заражения — и это минимум с 30 июня.

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Напомним, что на днях в Минздраве спрогнозировали сроки появления в РФ коллективного иммунитета к ковиду. По словам первого замглавы ведомства, запасы антикоронавирусных прививок на данный момент имеются во всех субъектах РФ. При этом, по его словам, темпы вакцинации по-прежнему разнятся.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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