Уйти нельзя остаться: Главная надежда российского футбола может уехать в Европу Давно наши молодые игроки не вызывали такой серьёзный спрос в Европе. Совсем недавно в Старый Свет отправились Ярослав Михайлов и Никита Иосифов. 10 августа, 11:47 Фото © ФК "Динамо"

После проваленного Евро-2020 говорить о хорошем положении дел в российском футболе не приходится. В сборной сменился тренер, и пока не ясно, чего от него ждать. Клубы не балуют уж больно хорошими результатами. Зато радостно за наших молодых игроков, про которых всё чаще и громче говорит Европа. Теперь дошло до главного таланта всея страны Арсена Захаряна, на которого, кажется, началась большая охота.

По информации "Спорт-Экспресса", на полузащитника "Динамо" претендует "Лейпциг". Далеко не последний клуб во всей Европе, амбиции которого явно выше нынешних результатов. Чуть позже появилась информация, что в списке заинтересованных ещё и "Челси". К слову, действующий победитель Лиги чемпионов.

Да и деньги "Динамо" может выручить достаточно солидные. Речь может идти о 12 миллионах евро. То, что для Европы не так и много, для нашего футбола сумма достаточно приличная. К тому же бело-голубые пару дней назад "подписали" Дениса Макарова. По слухам, переход футболиста сборной России стоил москвичам девять миллионов евро. Впрочем, что может значить для Захаряна этот переход — неясно.

Возможные плюсы

Первый и самый жирный плюс — Европа. Как ни крути, а это совсем иной опыт и абсолютно другой футбол. Спросите у Головина или Миранчука. Один лишь уровень нагрузок может помочь Захаряну вырасти в игрока топ-уровня гораздо быстрее, чем в родных стенах. К тому же и "Лейпциг", и "Челси" имеют свои "дочерние" клубы, куда отдают в аренду молодых и перспективных игроков. По сути, там Захарян мог бы получить отличную возможность добрать нужный опыт, а в будущем начать железно вписываться в состав новой для себя команды.

Ещё одна немаловажная история — опыт еврокубков. Он, как известно, лишним не бывает. "Динамо" в этом сезоне на международной арене не играет, что может быть как плохо, так и хорошо. Тем не менее в истории с одним игроком это может быть огромным плюсом. Причём если зарекомендовать себя там хорошо, то это может и на ценник игрока повлиять.

Огромным плюсом может стать наличие суперзвёздных партнёров под боком. Понятно, что "Динамо" не может позволить себе футболистов уровня "Лейпцига" или "Челси". Для 18-летнего игрока опыт общения с условным Забитцером или Канте может быть крайне важным, ведь зачастую они подскажут и расскажут столько, сколько ни один тренер не даст.

Возможные минусы

Не стоит забывать, что Захарян ещё крайне молод. Ему буквально недавно стукнуло 18 лет. В реалиях совершенно другого уровня нагрузок и футбола игрок может столкнуться с чередой травм, которая в столь юные годы может и на карьере серьёзно сказаться. Вряд ли кто-то обрадуется, если через два-три года травмы вынудят Захаряна вернуться обратно или вовсе приостановить карьеру.

Кроме того, не очень понятны перспективы динамовца в Европе. Да, "Лейпциг" или "Челси" — это очень круто. Но насколько и там и там нужен молодой россиянин? Сидеть на лавке, пусть и в Европе, явно не то, что сейчас требуется для развития и становления Захаряна. Другой вопрос — возможная аренда. Но и там пока не ясно, что может ждать Арсена Захаряна.

Да и для "Динамо" у этого трансфера пока что нет выгод. Порталом Transfermarkt Захарян оценивается в четыре миллиона евро, а сумма отступных в его контракте — 12 миллионов. Через год она поднимется до 15. Но за этот же период может подрасти и стоимость самого игрока. В общем, при удачном стечении обстоятельств Захарян может стать гораздо дороже и принести родному клубу более значительные суммы.

К тому же вряд ли бело-голубые захотят отдавать лидера своей команды в самом начале сезона. "Динамо" сейчас на очень хорошем ходу и на вершине турнирной таблицы РПЛ, а Захарян — главная креативная единица в команде Сандро Шварца. Вряд ли его возможный уход пройдёт безболезненно для команды.

Опыт других молодых игроков

Сам факт интереса к Захаряну не может не радовать. Молодые российские игроки всё чаще начинают смотреть в сторону Европы и местных клубов, понимая, что там их карьера может пойти по совершенно другому сценарию, нежели в России. К примеру, Александр Головин, который уезжал в достаточно крепкий "Монако", где стал одним из лидеров. Слухи сватали его даже в "Барселону", но пока он верен монегаскам.

Или же свежий пример Ярослава Михайлова. 18-летний игрок "Зенита" не побоялся отправиться в немецкий "Шальке", где уже начал себя хорошо показывать. В двух официальных матчах он отметился голом и результативной передачей. И есть ощущение, что это далеко не последние полезные действия в его исполнении. Любопытно, что разницу между Россией и Европой он прочувствовал сразу.

— Считаю, европейский футбол сейчас на несколько ступеней опережает российский. Теперь наслаждаюсь этими моментами в "Шальке". Здесь на тренировках к тебе более требовательны, чем в России. Например, если ты где-то не добежал — напихает не только тренер, но и игроки, — подчёркивал Михайлов в интервью Sport24.

Молодой зенитовец готов показывать себя на высоком уровне и мечтает закрепиться сначала в составе "Шальке", а потом и вовсе поиграть в Англии. Есть ещё и пример Никиты Иосифова из "Локомотива", который теперь в "Вильярреале". Пусть пока лишь во второй команде, но начало уже неплохое.

Слово теперь за Захаряном и "Динамо". Безусловно, посмотреть за тем, как главный талант и надежда российского футбола покажет себя в Европе, будет крайне интересно. Свой шанс молодой динамовец уж точно заслужил. Посмотрим, прибудет ли в полку Головина, Миранчука и Кокорина молодое и голодное до побед пополнение.

Авторы Шамиль Гаджиев