Отец Месси подтвердил скорый переход футболиста в ПСЖ

По информации СМИ, зарплата аргентинца во французском клубе составит 35 миллионов евро за сезон.

Хорхе Месси, отец бывшего капитана "Барселоны" Лионеля Месси, подтвердил, что его сын перейдёт в ближайшее время в ПСЖ. Об этом сообщает в "Твиттере" журналистка испанского телеканала La Sexta Мария Гарридо.

"Лионель сегодня подпишет контракт с ПСЖ? Да!" — заявил Хорхе Месси.

На прошлой неделе "Барселона" объявила, что Месси в следующем сезоне не будет играть в команде, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании. Сам аргентинец отметил, что хотел бы продлить контракт с сине-гранатовыми и был готов на ухудшение условий.

По информации СМИ, зарплата Месси в ПСЖ составит 35 миллионов евро за сезон, а сам контракт будет подписан до июня 2024 года. Сообщается, что в новом клубе нападающий возьмёт себе 30-й номер.