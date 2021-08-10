Отец Месси подтвердил скорый переход футболиста в ПСЖ
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По информации СМИ, зарплата аргентинца во французском клубе составит 35 миллионов евро за сезон.
Хорхе Месси, отец бывшего капитана "Барселоны" Лионеля Месси, подтвердил, что его сын перейдёт в ближайшее время в ПСЖ. Об этом сообщает в "Твиттере" журналистка испанского телеканала La Sexta Мария Гарридо.
"Лионель сегодня подпишет контракт с ПСЖ? Да!" — заявил Хорхе Месси.
На прошлой неделе "Барселона" объявила, что Месси в следующем сезоне не будет играть в команде, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании. Сам аргентинец отметил, что хотел бы продлить контракт с сине-гранатовыми и был готов на ухудшение условий.
По информации СМИ, зарплата Месси в ПСЖ составит 35 миллионов евро за сезон, а сам контракт будет подписан до июня 2024 года. Сообщается, что в новом клубе нападающий возьмёт себе 30-й номер.
С "Барселоной" Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь кубков Испании, восемь суперкубков Испании, три суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.