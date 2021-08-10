Следующим соперником российского мастера смешанных единоборств Александра Емельяненко станет блогер Артём Тарасов. Об этом Sport24 рассказал менеджер спортсмена Азамат Бостанов.

"Да, следующий бой Александр проведёт против Тарасова. Бой пройдёт по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан", — отметил Бостанов.

При этом дата поединка не называется, равно как и место его проведения. До этого же была информация, что Емельяненко сразится с рэпером Джиганом. Бой запланирован на 4 ноября.