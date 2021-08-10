Джиган подождёт: Следующим соперником Александра Емельяненко станет блогер Тарасов
В последний раз боец выходил в октагон почти год назад, и тогда его нокаутировал Магомед Исмаилов.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, © Instagram / artemtarasov_mma
Следующим соперником российского мастера смешанных единоборств Александра Емельяненко станет блогер Артём Тарасов. Об этом Sport24 рассказал менеджер спортсмена Азамат Бостанов.
"Да, следующий бой Александр проведёт против Тарасова. Бой пройдёт по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан", — отметил Бостанов.
При этом дата поединка не называется, равно как и место его проведения. До этого же была информация, что Емельяненко сразится с рэпером Джиганом. Бой запланирован на 4 ноября.
Добавим, что в последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон чуть больше года назад и тогда уступил бойцу Магомеду Исмаилову.
Комментариев: 0