Курс на Париж: Месси вместе с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны

На кадрах видно, как аргентинец вместе с детьми и женой выходит из машины. При этом около входа в здание аэропорта дежурят представители полиции, которые огораживают собравшихся болельщиков и журналистов от Месси. Ожидается, что нападающий вылетит в Париж, где уже сегодня подпишет контракт с ПСЖ. Впрочем, куда именно он направляется, неизвестно.