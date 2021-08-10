Курс на Париж: Месси вместе с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны

Куда именно направится аргентинец, пока не известно. Однако несколько журналистов уже вчера ждали его прибытия во французскую столицу.

Видео © Twitter / Maria Garrido 1997

Футболист Лионель Месси прибыл в аэропорт Барселоны вместе со своей семьёй. Пользователи "Твиттера" публикуют многочисленные ролики с заходящим в терминал форвардом.

На кадрах видно, как аргентинец вместе с детьми и женой выходит из машины. При этом около входа в здание аэропорта дежурят представители полиции, которые отгораживают собравшихся болельщиков и журналистов от Месси. Ожидается, что нападающий вылетит в Париж, где уже сегодня подпишет контракт с ПСЖ. Впрочем, куда именно он направляется, неизвестно.