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Опубликовано 10 августа 2021, 11:40

Курс на Париж: Месси вместе с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны

Куда именно направится аргентинец, пока не известно. Однако несколько журналистов уже вчера ждали его прибытия во французскую столицу.

Видео © Twitter / Maria Garrido 1997

Футболист Лионель Месси прибыл в аэропорт Барселоны вместе со своей семьёй. Пользователи "Твиттера" публикуют многочисленные ролики с заходящим в терминал форвардом.

На кадрах видно, как аргентинец вместе с детьми и женой выходит из машины. При этом около входа в здание аэропорта дежурят представители полиции, которые отгораживают собравшихся болельщиков и журналистов от Месси. Ожидается, что нападающий вылетит в Париж, где уже сегодня подпишет контракт с ПСЖ. Впрочем, куда именно он направляется, неизвестно.

Отец Месси подтвердил скорый переход футболиста в ПСЖ
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Ранее Лайф сообщал, что в ПСЖ Лионель Месси будет получать 35 миллионов евро за один сезон. Контракт с клубом будет подписан до конца июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

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Шамиль Гаджиев
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