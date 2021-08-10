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"Навстречу новому приключению": Жена Месси опубликовала фото из самолёта, на котором он летит в Париж

Ожидается, что уже сегодня аргентинец подпишет контракт с ПСЖ, по которому будет получать 35 миллионов евро за сезон.

10 августа, 12:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stories/antonelaroccuzzo/2637180024803345851/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">antonelaroccuzzo</a></p>

Фото © Instagram / antonelaroccuzzo

Жена футболиста Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в сториз своего инстаграма опубликовала фото из самолёта, на котором она запечатлена вместе с супругом.

"С тобой вместе навстречу новому приключению", — написала девушка в публикации.

Курс на Париж: Месси вместе с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны

Курс на Париж: Месси вместе с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны

Предположительно, именно на этом самолёте Месси с семьёй вылетел в Париж, где уже сегодня подпишет контракт с ПСЖ, по которому будет получать 35 миллионов евро за сезон.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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