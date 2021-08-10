"Навстречу новому приключению": Жена Месси опубликовала фото из самолёта, на котором он летит в Париж
Фото © Instagram / antonelaroccuzzo
Ожидается, что уже сегодня аргентинец подпишет контракт с ПСЖ, по которому будет получать 35 миллионов евро за сезон.
Жена футболиста Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в сториз своего инстаграма опубликовала фото из самолёта, на котором она запечатлена вместе с супругом.
"С тобой вместе навстречу новому приключению", — написала девушка в публикации.
Предположительно, именно на этом самолёте Месси с семьёй вылетел в Париж, где уже сегодня подпишет контракт с ПСЖ, по которому будет получать 35 миллионов евро за сезон.