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Регион
Опубликовано 10 августа 2021, 12:10
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"Навстречу новому приключению": Жена Месси опубликовала фото из самолёта, на котором он летит в Париж

Фото © Instagram / antonelaroccuzzo

Фото © Instagram / antonelaroccuzzo

Ожидается, что уже сегодня аргентинец подпишет контракт с ПСЖ, по которому будет получать 35 миллионов евро за сезон.

Жена футболиста Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в сториз своего инстаграма опубликовала фото из самолёта, на котором она запечатлена вместе с супругом.

"С тобой вместе навстречу новому приключению", — написала девушка в публикации.

Курс на Париж: Месси вместе с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны
Курс на Париж: Месси вместе с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны

Предположительно, именно на этом самолёте Месси с семьёй вылетел в Париж, где уже сегодня подпишет контракт с ПСЖ, по которому будет получать 35 миллионов евро за сезон.

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Шамиль Гаджиев
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