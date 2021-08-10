"Навстречу новому приключению": Жена Месси опубликовала фото из самолёта, на котором он летит в Париж

Ожидается, что уже сегодня аргентинец подпишет контракт с ПСЖ, по которому будет получать 35 миллионов евро за сезон.

Жена футболиста Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в сториз своего инстаграма опубликовала фото из самолёта, на котором она запечатлена вместе с супругом.

"С тобой вместе навстречу новому приключению", — написала девушка в публикации.