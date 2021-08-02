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"Грязноротая дешёвка": Экс-жена Мамаева показала переписку с любовницей футболиста, где та ей угрожает

Разрыв Аланы с Павлом Мамаевым обрастает всё новыми скандальными подробностями.

2 августа, 09:36
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Фото © Instagram / alana_mamaeva, nadihope

Девушка рассказала в инстаграм-сториз, что любовницей футболиста оказалась её подруга — блогерша Надежда Санько, которая делала вид, что поддерживает Алану во время развода, но на самом деле якобы настраивала спортсмена против бывшей супруги и детей.

Надин, ты мне посоветовала Катю Гордон как адвоката, ты знала, что он выгоняет нас из квартиры. Я тебе всё рассказывала, ты всё знала. Не надо говорить, что мы были не подруги — ты реально в душу лезла

Алана Мамаева

Видео © Instagram / alana_mamaeva

Сама Санько бурно отреагировала на то, что Алана обнародовала её обман. Девушка с угрозами набросилась на подругу, назвав её "мерзкой дешёвкой". Алана же считает разлучницу лицемерной "охотницей за бабками", которая хочет обобрать футболиста.

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Надь, ты была замужем за чеченцем, ты приняла ислам, ты якобы живёшь по совести. Кто так поступает? <...> Вы с Пашей — два негрешника встретились, два ножа в спину сразу

Алана Мамаева

Фото © Instagram / alana_mamaeva, nadihope

Фото © Instagram / alana_mamaeva, nadihope

После откровений Аланы Санько опубликовала пост в "Инстаграме", заявив, что они не подруги, а с Павлом у них отношения, построенные на уважении. А Мамаева якобы в сториз говорит неправду и не настроена вести конструктивный диалог.

Я никогда не была Алане подругой, я никогда не лезла к ней в душу и не знала подробностей после развода, всё, что говорит этот человек, ложь ! Всё, кроме одного, что у меня с Павлом есть отношения, построенные не на лжи и предательстве, а на чувствах и уважении!

Надежда Санько

Фото © Instagram/nadihope

Напомним, что Павел и Алана поженились в 2013 году. Девушка родила футболисту дочь, дождалась из тюрьмы и терпела измены. Но в итоге не выдержала и решила расстаться с возлюбленным.

Экс-жена Мамаева высмеяла футболиста из-за алиментов, показав, сколько он присылает в месяц

Экс-жена Мамаева высмеяла футболиста из-за алиментов, показав, сколько он присылает в месяц

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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