Я никогда не была Алане подругой, я никогда не лезла к ней в душу и не знала подробностей после развода, всё, что говорит этот человек, ложь ! Всё, кроме одного, что у меня с Павлом есть отношения, построенные не на лжи и предательстве, а на чувствах и уважении!

Надежда Санько