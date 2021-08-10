Одна из погибших в ковидной больнице Владикавказа пациенток до самой смерти была в сознании. Состояние Ирины Синичкиной не было критическим, как утверждают врач, заявила в беседе с телеканалом "Звезда" внучка женщины.

По её словам, самый первый тест её бабушки дал отрицательный результат, однако позже Ирину госпитализировали с 30%-м поражением лёгких. Повторный тест всё же показал наличие коронавируса в организме. Тогда состояние пациентки оценивалось как средней тяжести. Через некоторое время ситуация ухудшилась, Синичкину перевели в реанимацию. При этом врачи утверждали, что состояние больной вовсе не критичное, просто лёгким нужно восстановиться. Всё это время пациентка была в сознании, в том числе и будучи подключённой к аппарату искусственной вентиляции лёгких.