"Она была в сознании": Внучка погибшей в осетинской больнице опровергла слова врачей о состоянии бабушки
Под ИВЛ женщину поместили для того, чтобы дать лёгким восстановиться после поражения ковидом.
Фото © LIFE
Одна из погибших в ковидной больнице Владикавказа пациенток до самой смерти была в сознании. Состояние Ирины Синичкиной не было критическим, как утверждают врач, заявила в беседе с телеканалом "Звезда" внучка женщины.
По её словам, самый первый тест её бабушки дал отрицательный результат, однако позже Ирину госпитализировали с 30%-м поражением лёгких. Повторный тест всё же показал наличие коронавируса в организме. Тогда состояние пациентки оценивалось как средней тяжести. Через некоторое время ситуация ухудшилась, Синичкину перевели в реанимацию. При этом врачи утверждали, что состояние больной вовсе не критичное, просто лёгким нужно восстановиться. Всё это время пациентка была в сознании, в том числе и будучи подключённой к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
"В 7:30 позвонили и сказали, что она скончалась. Я говорю: "По какой причине?" Они ничего не сказали. Сказали, что с документами нужно подъехать в морг... Она не была крайней, в критическом состоянии. Она была в сознании. Она просто без кислорода не держала сатурацию", — утверждает внучка погибшей.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших, смерть которых пока не спешат связывать с инцидентом.
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