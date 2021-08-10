Минобрнауки: Непривитым студентам не могут отказать в заселении в общежитие
А ранее глава ведомства Валерий Фальков призвал учебные заведения обеспечить равные права для привившихся и не вакцинированных учащихся.
Фото © ТАСС/Александр Колбасов
Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отсутствие прививки от коронавируса у студента не может быть причиной для отказа заселять его в общежитие.
"Хочу ещё раз сказать, что отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие", — отметил Афанасьев на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов, в федеральном штабе общественной поддержки "Единой России".
Кроме того, он подчеркнул, что в учебных заведениях, которые безосновательно вводят принудительные меры, необходимо "применять административные решения".
Напомним, ранее Минобрнауки выпустило рекомендации, согласно которым студенты, не привитые от коронавируса или имеющие медотвод, должны быть направлены на удалённое обучение. Вузам посоветовали организовать очный формат занятий для вакцинированных и переболевших за последние полгода. При этом глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что учебным заведениям необходимо обеспечить равные права для привившихся и не вакцинированных от коронавируса студентов. А выпущеные рекомендации могут быть скорректированы.
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