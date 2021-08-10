Минобрнауки: Непривитым студентам не могут отказать в заселении в общежитие

Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отсутствие прививки от коронавируса у студента не может быть причиной для отказа заселять его в общежитие.

"Хочу ещё раз сказать, что отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие", — отметил Афанасьев на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов, в федеральном штабе общественной поддержки "Единой России".

Кроме того, он подчеркнул, что в учебных заведениях, которые безосновательно вводят принудительные меры, необходимо "применять административные решения".