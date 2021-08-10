Учёные выявили связь между курением и количеством антител после прививки от ковида

Японские учёные из медицинских университетов Докке и Джичи выяснили, что курение влияет на концентрацию антител после вакцинации. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv.

Для эксперимента японцы выбрали вакцину Pfizer. Чтобы измерить титры защитных антител к SARS-CoV-2, исследователи изучили анализы крови привитых этим препаратом добровольцев спустя три месяца после прививки вторым компонентом вакцины. В эксперименте участвовали 378 медработников (255 женщин и 123 мужчины), при анализе учитывались данные об истории болезней, возрасте и вредных привычках.

После этого учёные сравнили образцы курящих и некурящих участников. Как оказалось, концентрация антител в крови первой группы, независимо от пола, была ниже нормы на 140–250 единиц. Ещё одним фактором оказался возраст — у пожилых испытуемых обнаружили самый низкий уровень IgG. В связи с этим исследователи сделали вывод, что отказ от курения может улучшить индивидуальную эффективность вакцины: это значит, что клеточный иммунитет у тех, кто отказался от вредной привычки, намного крепче.