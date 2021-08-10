В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права привитым и непривитым студентам
В ведомстве отметили недопустимость введения ограничений в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни учащихся только лишь на основании вакцинации.
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Вузам необходимо обеспечить равные права для привившихся и не вакцинированных от коронавируса студентов. С таким призывом выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Главная задача университетов — дать студентам возможность получить качественное высшее образование. При этом нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов", — сказал он в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что вузам недопустимо вводить какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни своих студентов только лишь на основании, есть у них прививка или нет.
Напомним, ранее Минобрнауки выпустило рекомендации, согласно которым студенты, не привитые от коронавируса или имеющие медотвод, должны быть направлены на удалённое обучение. Вузам посоветовали организовать очный формат занятий для вакцинированных и переболевших за последние полгода.
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