В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права привитым и непривитым студентам

Вузам необходимо обеспечить равные права для привившихся и не вакцинированных от коронавируса студентов. С таким призывом выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Главная задача университетов — дать студентам возможность получить качественное высшее образование. При этом нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов", — сказал он в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что вузам недопустимо вводить какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни своих студентов только лишь на основании, есть у них прививка или нет.