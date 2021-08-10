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В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права привитым и непривитым студентам

В ведомстве отметили недопустимость введения ограничений в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни учащихся только лишь на основании вакцинации.

10 августа, 11:09

Фото © Pexels

Вузам необходимо обеспечить равные права для привившихся и не вакцинированных от коронавируса студентов. С таким призывом выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Главная задача университетов — дать студентам возможность получить качественное высшее образование. При этом нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов", — сказал он в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что вузам недопустимо вводить какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни своих студентов только лишь на основании, есть у них прививка или нет.

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Напомним, ранее Минобрнауки выпустило рекомендации, согласно которым студенты, не привитые от коронавируса или имеющие медотвод, должны быть направлены на удалённое обучение. Вузам посоветовали организовать очный формат занятий для вакцинированных и переболевших за последние полгода.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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