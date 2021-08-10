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В МИД Литвы выразили сожаление из-за решения Китая отозвать посла

В ведомстве подтвердили намерение страны развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем.

10 августа, 10:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В МИД Литвы сожалеют о решении Китая, который отозвал посла из республики из-за того, что там намерены открыть представительство Тайваня. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

"В соответствии с принципом "Один Китай" Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как это делают многие другие страны ЕС и остального мира", — отмечается в сообщении.

Китай отозвал посла из Литвы

Китай отозвал посла из Литвы

Ранее МИД Молдавии отозвал посла из России для консультаций и оценки его поведения. При этом в министерстве не стали комментировать сообщения о вовлечении представителя в скандал сексуального характера. Отмечается, что решение, принятое Правительством Молдавии, никак не связано с отношениями двух стран.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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