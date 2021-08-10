Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах к студенткам

В творческой среде разразился очередной скандал с харассментом. На этот раз в домогательствах обвинили актёра известного советского фильма "В бой идут одни старики", народного артиста Украины Владимира Талашко.

В приставаниях 75-летнего Талашко обвинили две студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, в котором он работает преподавателем. Их истории на своей странице в "Фейсбуке" рассказал сценарист Богдан Панкрухин, которому позже начали писать и другие жертвы педагога. По словам Панкрухина, артист пристаёт не только к студенткам, но и к абитуриенткам, и делает это уже на протяжении 20 лет. По словам украинской журналистки Янины Соколовой, подобные действия позволяют себе и другие преподаватели училища.

"Когда я поступала в вуз, один из педагогов совершал и ко мне похожие попытки, которые происходили под действием на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют своё сладострастие, зная, что женщины будут молчать", — написала она в "Фейсбуке".

Сам Талашко все обвинения отрицает и в беседе с телеканалом ТСН заявил, что ничего подобного на своей памяти не припоминает. Аналогичной позиции придерживаются и в деканате, где рассказали, что на педагога никогда никто не жаловался. Однако сами жертвы другого мнения: по их словам, жалобы были не только индивидуальные, а в том числе и коллективные.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины уже обратили внимание на ситуацию и пообещали провести служебное расследование в университете. Тем временем сценарист Панкрухин призывает всех пострадавших от рук народного артиста писать коллективные заявления в Минкульт.