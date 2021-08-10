Названы проявления постковидного синдрома, которые могут привести к удалению органов

У молодых людей постковидный синдром чаще всего проявляется в виде нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем, что порой трудно заметить вплоть до наступления серьёзных осложнений. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM".

"Самое лёгкое — потеря обоняния, а так — отсроченные инфаркты, отсроченные инсульты, отсроченные поражения органов вплоть до удаления. Снижение толерантности к нагрузкам, человек больше не может подняться на 4–5-й этаж, как раньше поднимался, не может длительно выносить физические нагрузки, то есть работоспособность его падает, особенно на тяжёлых производствах", — объяснил вирусолог.

По словам вирусолога, после ковида нужно постепенно входить в привычный ритм жизни и прислушиваться к своему организму. Смена климата и полёт на самолёте могут усугубить ситуацию. Молодые поначалу не замечают постковидного синдрома, они идут активно заниматься спортом после коронавируса. Врач предупредил, что у таких пациентов есть опасность потерять сознание на улице или во время тренировки, что может привести к несчастным случаям.

"Как минимум месяц нужно прислушиваться к своему организму, как мы себя чувствуем, смотреть и медленно, постепенно увеличивать физические нагрузки", — советует Тимаков.

Каждый пятый молодой человек сталкивается с постковидным синдромом и каждый второй — старше 50 лет. У пострадавших может проявляться нарушение зрения, варикозное расширение вен, в том числе тромбы в конечностях, в сетчатке, а также микротромбы в головном мозгу. Помочь минимализировать риски, в частности, помогает вакцинация. По его словам, прививка спасает от постковидного синдрома.