В Перми мать двоих детей 10 часов прождала скорую и умерла после госпитализации

В Перми мать двоих детей 10 часов ждала скорую и умерла. Видео © LIFE

В Перми у 39-летней Марины Цветковой резко поднялось давление. Её старшая дочь вызвала скорую, но она приехала только через 10 часов. В больнице женщина скончалась. Теперь семья погибшей пытается найти виновных в трагедии и добиться справедливости.

Дочка женщины рассказала Лайфу, что вечером маме стало плохо, когда отец был на работе. Екатерина примерно в 21:30 вызвала скорую помощь. Однако ожидание затянулось. Около часа ночи диспетчер позвонил и спросил, будут ли они ещё ждать бригаду. По словам дочери, скорая приехала только утром, когда им позвонил отец. Марину Цветкову госпитализировали, а через день — 27 сентября 2020 года — она умерла. По словам мужа, врачи не сообщали ему о процедурах, которые делают или не делают Марине, лишь говорили, что она находится в хорошем состоянии.

Сотрудники городской станции скорой помощи сообщили, что по обращению родственников была проведена проверка работы диспетчера и бригады и нарушений выявлено не было. Также главврач сказал, что медики прибыли по адресу в четыре часа утра, но на телефонный звонок им никто не ответил, они уехали. Не согласившись с результатами проверки, муж погибшей обратился в страховую компанию. Согласно их заключению, скорая несвоевременно выполнила лечебные мероприятия, что привело к ухудшению состояния здоровья пациентки. После этого семья обратилась в прокуратуру, но там отказались возбуждать уголовное дело. Для восстановления справедливости дети записали видеообращение, в котором попросили главу СК Александра Бастрыкина разобраться в случившемся и найти виновных.