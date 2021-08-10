НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФАС пригрозила ЦУМу штрафом в 15% от годовой выручки

В ведомстве усмотрели признаки возможных ценовых махинаций на рынке элитных товаров и брендовой продукции.

10 августа, 12:08
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит выездные проверки в отношении дистрибьюторов товаров класса люкс на российском рынке — ОАО "ТД ЦУМ" и группы компаний Mercury. В действиях организаций, по мнению ведомства, могут быть признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн.

"Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании", — говорится на сайте ФАС.

Отмечается, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 миллиардов рублей. За ограничение конкуренции российским законодательством также предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.

ФАС согласовала сделку по покупке "Магнитом" магазинов "Дикси"

ФАС согласовала сделку по покупке "Магнитом" магазинов "Дикси"

А ещё Лайф писал, что ФАС и мобильные операторы решили заключить меморандум по борьбе со спам-звонками. Это сделано в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов и от голосовой рекламы. При этом блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

ФАС возбудила дело против поставщика аппаратов ИВЛ из Швейцарии

3 августа, 10:19

Россиянам объяснили, кому и когда они обязаны открыть дверь квартиры

7 августа, 22:06

Близкие умерших во Владикавказе пациентов: Люди задохнулись, находясь в сознании

сегодня в 12:37

"Она была в сознании": Внучка погибшей в осетинской больнице опровергла слова врачей о состоянии бабушки

сегодня в 12:35

Футболист Мамаев подал иск к бывшей супруге о взыскании алиментов

сегодня в 12:34

Новости партнеров

Layer 1