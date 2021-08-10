ФАС пригрозила ЦУМу штрафом в 15% от годовой выручки
В ведомстве усмотрели признаки возможных ценовых махинаций на рынке элитных товаров и брендовой продукции.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит выездные проверки в отношении дистрибьюторов товаров класса люкс на российском рынке — ОАО "ТД ЦУМ" и группы компаний Mercury. В действиях организаций, по мнению ведомства, могут быть признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн.
"Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании", — говорится на сайте ФАС.
Отмечается, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 миллиардов рублей. За ограничение конкуренции российским законодательством также предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.
А ещё Лайф писал, что ФАС и мобильные операторы решили заключить меморандум по борьбе со спам-звонками. Это сделано в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов и от голосовой рекламы. При этом блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.
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