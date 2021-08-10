Власти Латвии ввели режим ЧС у границы с Белоруссией из-за наплыва мигрантов

Власти Латвии ввели региональный режим ЧС в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть в страну с территории Белоруссии. Об этом по итогам заседания правительства заявила глава латвийского МВД Мария Голубева.

"Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдёт незамедлительно", — написала она в своём твиттере.

Режим ЧС на приграничной территории будет действовать до середины ноября. Ранее сообщалось, что число задержанных на латвийско-белорусской границе за один день беженцев достигло двухсот человек. В связи с этим Минобороны страны предложило пограничникам свою помощь.