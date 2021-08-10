Шмелёва назвала недопустимой принудительную вакцинацию студентов от ковида

Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва заявила, что отстранение от учебного процесса непривитых студентов — это неэффективная мера, вакцинация не должна быть обязательной.

"Очевидно, что принудительная вакцинация с такими мерами, которые не допускают большое количество студентов до образовательного процесса и даже до заселения в общежитие, недопустима. Это точно будет неэффективным, это будет идти вразрез с интересами студентов и преподавателей", — сказала она во время круглого стола "Вакцинирование студентов перед началом нового учебного года".

При этом Шмелёва отметила, что вакцинация всех участников образовательного процесса очень важна и единые рекомендации для всех вузов разработать невозможно. По её мнению, в настоящий момент необходимо определить, какие возможности готовы создать университеты по доступу к вакцинации и насколько их инфраструктура способна на эти меры реагировать.