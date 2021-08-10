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Шмелёва назвала недопустимой принудительную вакцинацию студентов от ковида

Она также отметила, что единые рекомендации для всех вузов разработать невозможно.

10 августа, 12:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва заявила, что отстранение от учебного процесса непривитых студентов — это неэффективная мера, вакцинация не должна быть обязательной.

"Очевидно, что принудительная вакцинация с такими мерами, которые не допускают большое количество студентов до образовательного процесса и даже до заселения в общежитие, недопустима. Это точно будет неэффективным, это будет идти вразрез с интересами студентов и преподавателей", — сказала она во время круглого стола "Вакцинирование студентов перед началом нового учебного года".

При этом Шмелёва отметила, что вакцинация всех участников образовательного процесса очень важна и единые рекомендации для всех вузов разработать невозможно. По её мнению, в настоящий момент необходимо определить, какие возможности готовы создать университеты по доступу к вакцинации и насколько их инфраструктура способна на эти меры реагировать.

Минобрнауки: Непривитым студентам не могут отказать в заселении в общежитие

Минобрнауки: Непривитым студентам не могут отказать в заселении в общежитие

Напомним, ранее Минобрнауки выпустило рекомендации, согласно которым студенты, не привитые от коронавируса или имеющие медотвод, должны быть направлены на удалённое обучение. Вузам посоветовали организовать очный формат занятий для вакцинированных и переболевших за последние полгода. При этом глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что учебным заведениям необходимо обеспечить равные права для привившихся и не вакцинированных от коронавируса студентов. А выпущенные рекомендации могут быть скорректированы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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