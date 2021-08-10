Шмелёва назвала недопустимой принудительную вакцинацию студентов от ковида
Она также отметила, что единые рекомендации для всех вузов разработать невозможно.
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Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва заявила, что отстранение от учебного процесса непривитых студентов — это неэффективная мера, вакцинация не должна быть обязательной.
"Очевидно, что принудительная вакцинация с такими мерами, которые не допускают большое количество студентов до образовательного процесса и даже до заселения в общежитие, недопустима. Это точно будет неэффективным, это будет идти вразрез с интересами студентов и преподавателей", — сказала она во время круглого стола "Вакцинирование студентов перед началом нового учебного года".
При этом Шмелёва отметила, что вакцинация всех участников образовательного процесса очень важна и единые рекомендации для всех вузов разработать невозможно. По её мнению, в настоящий момент необходимо определить, какие возможности готовы создать университеты по доступу к вакцинации и насколько их инфраструктура способна на эти меры реагировать.
Напомним, ранее Минобрнауки выпустило рекомендации, согласно которым студенты, не привитые от коронавируса или имеющие медотвод, должны быть направлены на удалённое обучение. Вузам посоветовали организовать очный формат занятий для вакцинированных и переболевших за последние полгода. При этом глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что учебным заведениям необходимо обеспечить равные права для привившихся и не вакцинированных от коронавируса студентов. А выпущенные рекомендации могут быть скорректированы.
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