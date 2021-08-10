Минтранс предложил измерять усталость водителей лазерными датчиками

Минтранс предложил ввести систему контроля, которая будет определять степень усталости водителей и информировать при первых признаках засыпания — например, с помощью лазерных датчиков или браслета на руке. Проект поправок опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предложенное нововведение позволит водителям грузовиков, автобусов и такси увеличить время управления транспортом. Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель может находиться за рулём 10−12 часов в сутки и осуществлять контроль с помощью тахографов.

Теперь же Минтранс предлагает внести в ПДД возможность находиться за рулём более 10−12 часов в сутки с помощью "средства мониторинга работоспособности", которое будет подключено к тахографу. Водитель, который начал засыпать раньше чем через десять часов управления транспортом, должен будет остановиться и отдохнуть.

Ежегодный ущерб от ДТП в России сейчас оценивается в 1,78 триллиона рублей — внедрение такой системы позволит сократить этот убыток на 350–530 миллиардов рублей. Стоимость нового оборудования Минтранс оценивает в 25−80 тысяч рублей. В эту сумму входит и установка, и обслуживание прибора на протяжении трёх лет.