Ректор МГУ рассказал, в каком формате начнётся обучение в вузе с 1 сентября

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова планирует начать новый учебный год в очном формате. Однако предусмотрено и введение смешанной формы обучения, заявил ректор вуза Виктор Садовничий на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.

"На мой взгляд, начало учебного года, занятий надо по возможности начать в очном формате, это решение и нашего учёного совета. Все практические занятия, безусловно, мы будем начинать в обычном формате", — сказал Садовничий.

Садовничий добавил, что существуют лекции, где должны быть потоки студентов по 300–500 человек. Такие занятия планируется проводить онлайн, так как на них сложно соблюсти требования по дистанцированию и рассадке.