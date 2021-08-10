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Ректор МГУ рассказал, в каком формате начнётся обучение в вузе с 1 сентября

Некоторые занятия планируется проводить исключительно онлайн, так как на них сложно соблюсти требования по дистанцированию и рассадке.

10 августа, 13:02

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова планирует начать новый учебный год в очном формате. Однако предусмотрено и введение смешанной формы обучения, заявил ректор вуза Виктор Садовничий на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.

"На мой взгляд, начало учебного года, занятий надо по возможности начать в очном формате, это решение и нашего учёного совета. Все практические занятия, безусловно, мы будем начинать в обычном формате", — сказал Садовничий.

В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права привитым и непривитым студентам

В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права привитым и непривитым студентам

Садовничий добавил, что существуют лекции, где должны быть потоки студентов по 300–500 человек. Такие занятия планируется проводить онлайн, так как на них сложно соблюсти требования по дистанцированию и рассадке.

Напомним, ранее Минобрнауки выпустило рекомендации, согласно которым студенты, не привитые от коронавируса или имеющие медотвод, должны быть направлены на удалённое обучение. Вузам посоветовали организовать очный формат занятий для вакцинированных и переболевших за последние полгода.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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