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Журналисту Невзорову влепили пощёчину во время автограф-сессии

Инцидент произошёл в отеле "Гельвеция" в Санкт-Петербурге и попал на видео.

11 августа, 20:34

Журналисту Невзорову влепили пощёчину во время автограф-сессии. Видео © nevzorov.tv

Журналисту Александру Невзорову влепили пощёчину во время автограф-сессии в отеле "Гельвеция" в Санкт-Петербурге. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что к Невзорову подходит мужчина и бьёт его ладонью по лицу. При этом он призвал журналиста перестать оскорблять чувства верующих.

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"Вот дожидался, долго дожидался возможности сделать какую-то пакость, но дождался, что, в общем, говорит неплохо о выдержке и о том, что у кого-то какие-то убеждения, как ни странно, присутствуют", — сказал Невзоров сразу после происшествия.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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