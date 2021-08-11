Журналисту Невзорову влепили пощёчину во время автограф-сессии

Журналисту Александру Невзорову влепили пощёчину во время автограф-сессии в отеле "Гельвеция" в Санкт-Петербурге. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что к Невзорову подходит мужчина и бьёт его ладонью по лицу. При этом он призвал журналиста перестать оскорблять чувства верующих.

"Вот дожидался, долго дожидался возможности сделать какую-то пакость, но дождался, что, в общем, говорит неплохо о выдержке и о том, что у кого-то какие-то убеждения, как ни странно, присутствуют", — сказал Невзоров сразу после происшествия.