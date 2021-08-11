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Врачи указали на неочевидный признак приближающегося сердечного приступа

Специалисты призывают не игнорировать его и советуют вызвать скорую помощь.

11 августа, 20:07

Фото © Pixabay

На приближающийся сердечный приступ может указывать повышенное потоотделение у человека. Об этом предупредили врачи из медицинской организации British Heart Foundation, сообщает издание Daily Express.

"Если вы чувствуете жар и потливость вместе с болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь", — посоветовали специалисты.

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В статье данный симптом называют "непривычным" и призывают не игнорировать его. При этом медики отметили, что есть целый ряд неочевидных признаков, указывающих на проблемы с сердцем, которые пациенты нередко приписывают другим заболеваниям. Например, боль в животе или проблемы с пищеварением.

Также врачи заметили, что опухшие лодыжки могут свидетельствовать о сердечной недостаточности, а боли в груди, которые появляются при физической нагрузке, могут быть симптомом стенокардии.

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Ранее врачи перечислили семь главных признаков гипертонического криза. Самыми явными предвестниками являются одышка и судороги.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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