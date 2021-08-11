В Абхазии пациент на ИВЛ умер из-за скачка электричества

В Гудаутском ковидном госпитале Абхазии один пациент реанимации умер и ещё три человека находятся в тяжёлом состоянии после того, как произошёл скачок электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства, перебой электричества вывел из строя аппараты ИВЛ в двух палатах инфекционного отделения, в результате чего прекратилась подача кислорода.

"Больным незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, но, к сожалению, они не увенчались успехом, пациент 1957 года рождения умер, ещё трое — в тяжёлом состоянии", — пояснили в Минздраве.