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В Абхазии пациент на ИВЛ умер из-за скачка электричества

Ещё три человека после инцидента находятся в тяжёлом состоянии.

11 августа, 20:03

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В Гудаутском ковидном госпитале Абхазии один пациент реанимации умер и ещё три человека находятся в тяжёлом состоянии после того, как произошёл скачок электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства, перебой электричества вывел из строя аппараты ИВЛ в двух палатах инфекционного отделения, в результате чего прекратилась подача кислорода.

"Больным незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, но, к сожалению, они не увенчались успехом, пациент 1957 года рождения умер, ещё трое — в тяжёлом состоянии", — пояснили в Минздраве.

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Глава абхазского Минздрава Эдуард Бутба посетил больницу, где произошёл инцидент. Генпрокуратура республики проводит проверку.

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Напомним, ранее похожая трагедия произошла во Владикавказе. 9 августа около 17:30 на кислородной станции в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи случился разрыв трубы. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших, смерть которых пока не спешат связывать с инцидентом. Возбуждено уголовное дело, задержан главврач больницы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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