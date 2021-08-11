Байден призвал страны ОПЕК отказаться от сокращения объёмов добычи нефти
По словам американского лидера, падение стоимости нефти пока не сократило розничную стоимость бензина для большинства жителей США.
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР
Организациям стран — экспортёров нефти (ОПЕК) необходимо отказаться от сокращения объёмов нефтедобычи по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены для потребителей. С таким призывом выступил президент США Джо Байден в Белом доме.
"Я хочу быть уверен, что ничто не помешает снижению цен на нефть, которое приведёт к снижению цен для потребителей", — подчеркнул американский лидер.
Байден отметил, что падение стоимости нефти пока не сократило розничную стоимость бензина для большинства американцев. Однако он пообещал, что правительство США будет держать ситуацию на контроле и "пресекать любые незаконные действия, связанные с её ростом". Байден также уточнил, что не собирается повышать налоги на бензин.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения по нефти до конца 2022 года.
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