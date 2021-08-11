Байден призвал страны ОПЕК отказаться от сокращения объёмов добычи нефти

Организациям стран — экспортёров нефти (ОПЕК) необходимо отказаться от сокращения объёмов нефтедобычи по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены для потребителей. С таким призывом выступил президент США Джо Байден в Белом доме.

"Я хочу быть уверен, что ничто не помешает снижению цен на нефть, которое приведёт к снижению цен для потребителей", — подчеркнул американский лидер.

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Байден отметил, что падение стоимости нефти пока не сократило розничную стоимость бензина для большинства американцев. Однако он пообещал, что правительство США будет держать ситуацию на контроле и "пресекать любые незаконные действия, связанные с её ростом". Байден также уточнил, что не собирается повышать налоги на бензин.