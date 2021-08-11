Москвичку Юлию Борисову похитили прямо перед церемонией бракосочетания — инцидент произошёл 10 августа в центре Москвы на Тверской улице. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, девушку затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Похитителями оказались родители невесты, её бабушка и дядя, которым не понравился возлюбленный девушки. После инцидента жених Юлии (31-летний Виктор Данилов) подал заявление в полицию. По его словам, ранее девушка не желала общаться с родителями, так как дома её унижали. В заявлении Данилов попросил правоохранителей убедиться, что с его невестой всё в порядке и её никто не удерживает силой.

При этом на самого жениха напал неизвестный и облил марганцовкой. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят проверку по факту похищения, также устанавливаются обстоятельства произошедшего.