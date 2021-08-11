Ромео и Джульетта наших дней: В Москве невесту похитили перед свадьбой из неприязни к жениху
Несостоявшийся муж уже подал заявление, в котором просит сотрудников полиции убедиться, что с его возлюбленной всё в порядке и она не находится дома против своей воли.
Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети
Москвичку Юлию Борисову похитили прямо перед церемонией бракосочетания — инцидент произошёл 10 августа в центре Москвы на Тверской улице. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, девушку затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Похитителями оказались родители невесты, её бабушка и дядя, которым не понравился возлюбленный девушки. После инцидента жених Юлии (31-летний Виктор Данилов) подал заявление в полицию. По его словам, ранее девушка не желала общаться с родителями, так как дома её унижали. В заявлении Данилов попросил правоохранителей убедиться, что с его невестой всё в порядке и её никто не удерживает силой.
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При этом на самого жениха напал неизвестный и облил марганцовкой. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят проверку по факту похищения, также устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники полиции задержали участников свадебного кортежа из-за стрельбы в воздух из окна автомобиля Infiniti в Петергофе. Оказалось, что применил оружие счастливй жених. Молодой человек объяснил стражам порядка, что пистолет ему достался от подруги его избранницы.
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