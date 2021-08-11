Более 4,2 миллиона человек заразились ковидом в мире за неделю
Согласно статистике, в Западно-Тихоокеанском регионе и Европе серьёзно возросла смертность.
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За прошедшую неделю в мире коронавирусом заразилось более 4,2 миллиона человек, умерло более 65 тысяч пациентов. Об этом сообщается в еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На 19% выросла заболеваемость в Западно-Тихоокеанском регионе, на 14% — в Северной и Южной Америке. В Европе, Юго-Восточной Азии и Африке наблюдается обратная тенденция (снижение на 7%, 5% и 1% соответственно). В Западно-Тихоокеанском регионе (на 46%) и Европе (на 16%) серьёзно возросла смертность. Снизилась она в свою очередь в Юго-Восточной Азии (на 6%), Северной и Южной Америке (на 4%) и Африке (на 2%).
Также, по данным ВОЗ, штамм коронавируса "дельта" уже присутствует в 142 странах, а не в 135, как неделей ранее.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала положительные изменения в статистике случаев заражения коронавирусной инфекцией в России.
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