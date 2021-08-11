Вирусолог оценил вероятность одобрения ВОЗ "Спутника V" к середине сентября

Вирусолог Евгений Тимаков поделился с Лайфом мнением насчёт вероятности одобрения препарата "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения к середине сентября.

"Одобрят — хорошо, не одобрят — катастрофы не будет. Меня интересует не столько одобрение "Спутника", сколько взаимное признание сертификатов по вакцинации различных стран. Вот этот вопрос мне, как инфекционисту, более важен, более принципиален, потому что одобрение "Спутника V" это больше вопрос геополитики, престижа", — заявил он.

По мнению собеседника Лайфа, главная задача любой вакцины от ковида — выработать иммунитет и быть безопасной. Он считает, что если "Спутник V" будет одобрен, то сомневающиеся люди и антипрививочники перестанут придумывать фейковые новости.