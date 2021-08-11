Академик РАН призвал обновить вакцины из-за новых мутаций коронавируса

Учёным необходимо обновлять состав российских вакцин в связи с появлением новых штаммов коронавируса. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказал академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

"Надо вести исследования — в том числе и добавить нововведения в состав вакцин. Возможно, стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса", — подсказывает специалист.

Вместе с тем Покровский не исключает, что распространение йота-штамма в России удастся избежать. Успех зависит от ограничительных мер и контроля туристических потоков со странами-распространителями.

"Если меры действительно будут серьёзные — с ношением масок, изоляцией больных, ПЦР-тестированием, то, возможно, распространения в России этого штамма можно будет избежать", — добавил он.

Напомним, что новый штамм коронавируса, получивший название "йота", был выявлен в Нью-Йорке. По предварительным данным, эта мутация способна ускользать от иммунного ответа, а также отличается повышенной летальностью.