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Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море

Топливо распространяется по поверхности и в толще воды, что может навредить морским обитателям, предупреждает собеседник Лайфа.

11 августа, 16:00
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Усилия по локализации разлива нефти под Новороссийском не были эффективными, поскольку площадь загрязнения очень большая. Стоит ожидать миллиардных исков со стороны Росприроднадзора из-за высокой ценности рекреационных участков, расположенных там, заявил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников в беседе с Лайфом.

"Негативные последствия могут быть высокими, сейчас рано давать оценки, мы точно не понимаем, как нефть движется по морю. В любом случае в денежном выражении, думаю, речь будет идти точно о миллиардах рублей исков со стороны Росприроднадзора", — сказал Книжников.

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По его словам, любой нефтеразлив опасен, многое зависит от масштаба и места действия. При этом необходимо учесть, что разлитое топливо подобралось очень близко к берегу.

"С помощью космических снимков мы зафиксировали, что площадь загрязнения очень большая — порядка 95 квадратных километров. Это говорит о том, что усилия по локализации разлива не были успешными, эффективными", — объяснил Книжников.

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Нефтеразлив может причинить вред морским обитателям. Топливо распространяется по поверхности и в толще воды. Собеседник Лайфа не исключил заплески нефти, нефтевого загрязнения на береговую черту, на ценные рекреационные участки.

Напомним, в начале августа под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Инцидент случился при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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