Минсельхоз ожидает нового падения цен на "борщевой набор" к концу лета

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поддержало предложенные фракцией "Единая Россия" меры по снижению "борщевого набора". Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на встрече с секретарём генсовета ЕР Андреем Турчаком выразила уверенность, что благодаря данным инициативам овощи подешевеют к концу лета.

Она сообщила, что Минсельхоз готовит предложения по хранению и транспортировке продукции сельхозназначения, особенно для малых и средних предпринимателей и личных подсобных хозяйств. Именно они выращивают основную массу продуктов из "борщевого набора".

"Безусловно, задача, которая была поставлена к концу лета с точки зрения снижения стоимости "борщевого набора", "борщевой корзины", будет достигнута", — подчеркнула замминистра и добавила, что в этом году будет получено больше овощей, чем в прошлом, особенно это касается картофеля.