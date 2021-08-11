Минсельхоз ожидает нового падения цен на "борщевой набор" к концу лета
В ведомстве сообщили, что в этом году будет получено больше овощей, чем в прошлом. Особенно это касается картофеля.
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поддержало предложенные фракцией "Единая Россия" меры по снижению "борщевого набора". Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на встрече с секретарём генсовета ЕР Андреем Турчаком выразила уверенность, что благодаря данным инициативам овощи подешевеют к концу лета.
Она сообщила, что Минсельхоз готовит предложения по хранению и транспортировке продукции сельхозназначения, особенно для малых и средних предпринимателей и личных подсобных хозяйств. Именно они выращивают основную массу продуктов из "борщевого набора".
"Безусловно, задача, которая была поставлена к концу лета с точки зрения снижения стоимости "борщевого набора", "борщевой корзины", будет достигнута", — подчеркнула замминистра и добавила, что в этом году будет получено больше овощей, чем в прошлом, особенно это касается картофеля.
Ранее стало известно, что "Единая Россия" предложила ряд мер по снижению стоимости сезонных овощей, которые были разработаны вместе с представителями кабмина, торговых сетей, главами регионов и фермерами. Также президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость активного мониторинга цен на овощи, посоветовал обратить внимание на страны бывшего СССР, где стоимость продуктов гораздо ниже, чем в Европе.
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