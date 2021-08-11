Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич, основатель телеграм-канала NEXTA, рассказал, что работал над маршрутами передвижения людей во время воскресных акций протеста в стране и освещал их, но не координировал.

"Я не скрываю, что над маршрутами передвижения людей во время воскресных акций протеста работал в том числе и я. Да. Но именно вот непосредственной координации 9-го, 10-го, 11-го (августа 2020 года. — Прим. Лайфа) не могло быть хотя бы потому, что в стране физически не было Интернета", — сказал он в интервью RT.

По словам Протасевича, тогда освещением протестов занималась не только его команда. У всех телеграм-каналов были тысячи журналистов на улицах, это был каждый человек, который установил приложение для доступа к заблокированным ресурсам или подключался к домашнему интернету, проходя мимо многоэтажных домов. При этом он признался, что отчасти считает себя соавтором попытки революции.

"Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, к чему позже, и в том числе сейчас, приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы, которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал", — признался Протасевич.