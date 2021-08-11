12 августа может стать самым "мокрым" в Москве с начала века

Четверг в Москве может стать самым "мокрым" 12 августа с начала века. По оценкам специалистов центра погоды "Фобос", за сутки в столице ожидается до 40% от месячной нормы осадков.

"Все прогностические модели говорят о том, что в четверг в Москве дождей будет много и даже очень много. Не исключено, что сутки 12 августа могут оказаться самыми "мокрыми" с начала нынешнего века", — рассказала в беседе с ТАСС ведущий сотрудник "Фобос" Елена Волосюк.