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12 августа может стать самым "мокрым" в Москве с начала века

Ранее сообщалось, что холодный атмосферный фронт с запада принёс в столичный регион дожди и похолодание.

11 августа, 15:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Четверг в Москве может стать самым "мокрым" 12 августа с начала века. По оценкам специалистов центра погоды "Фобос", за сутки в столице ожидается до 40% от месячной нормы осадков.

"Все прогностические модели говорят о том, что в четверг в Москве дождей будет много и даже очень много. Не исключено, что сутки 12 августа могут оказаться самыми "мокрыми" с начала нынешнего века", рассказала в беседе с ТАСС ведущий сотрудник "Фобос" Елена Волосюк.

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Ранее в центре погоды "Фобос" предупредили москвичей об окончании жары. А всё дело в холодном атмосферном фронте, который подошёл к столице с запада и принёс дожди. Накануне метеоролог Евгений Тишковец предупреждал москвичей о надвигающейся грозе, которая пришла в Москву глубокой ночью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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