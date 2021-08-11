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Инфекционист в эфире общества "Знание" оценила эффективность ограничений в борьбе с ковидом

Специалист Роспотребнадзора отметила, что лучшей помощью для медицинских работников будет вакцинация против коронавируса.

11 августа, 15:03
<p>Фото © Российское общество "Знание"</p>

Фото © Российское общество "Знание"

Российские структуры здравоохранения начали подготовку к борьбе с коронавирусом ещё на старте развития эпидемии в Китае. Они выезжали в КНР в составе миссий ВОЗ, чтобы с зарубежными коллегами оценить обстановку, обсудить вопросы борьбы с CoViD-19 и выработать соответствующие рекомендации, заявила в эфире общества "Знание" заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Мы поняли, насколько эта инфекция опасна и насколько мы к ней близки. Опыт, вынесенный из Китая, помог в подготовке профилактических мероприятий. Жёсткие ограничения, которые были введены на начальном этапе, помогли подготовить систему здравоохранения к борьбе с пандемией: развернуть коечный фонд, нарастить кадровый потенциал, вести работу по разработке вакцин", — пояснила она.

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По словам Пшеничной, врачи смогли создать резерв по времени, чтобы отразить атаку вируса, и когда жёсткие ограничения были сняты, то многое было готово, удалось обойтись без новых локдаунов и избежать чрезвычайной ситуации. Однако, по словам эксперта, стабильная на данный момент ситуация с заболеваемостью ковидом может поменяться, если в популяцию попадёт новый штамм, как это случилось с дельта-вариантом коронавируса.

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"Новые мутации могут закрепляться в популяции, возможна также генетическая рекомбинация вирусов и появление новых штаммов с новыми свойствами — большей заразностью. Поэтому наша общая задача — не допустить дальнейших мутаций. Чем больше вирус встретит невосприимчивых людей, тем вероятность мутаций ниже", — пояснила Пшеничная.

Медик призвала россиян вакцинироваться и соблюдать меры профилактики, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения страны. Она отметила, что у медиков накопилась колоссальная усталость, поэтому лучшей помощью им будет — не болеть.

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Напомним, что Российское общество "Знание" ведёт свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. В 2016 году оно было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию — Российское общество "Знание". Его развитие инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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