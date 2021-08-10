Из-за интенсивного солнечного воздействия мутации коронавируса, появившиеся в южных странах, становятся более заразными, чем исходный вирус. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Достоверно установлено, что ультрафиолет уничтожает вирусные частицы новой коронавирусной инфекции. Поэтому его вариации в южных странах с высокой интенсивностью солнечной активности мутируют в более агрессивные", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Шунков объяснил, что под воздействием внешних факторов, в частности ультрафиолета, инфекция заставляет носителя вырабатывать больше своих копий, истощая ресурсы организма и повышая токсичность вирусных частиц. Он напомнил, что активно распространяющийся по миру дельта-штамм появился именно в Индии.