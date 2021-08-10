НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Виновато солнце: Эпидемиолог назвал более агрессивные мутации коронавируса

Он напомнил, что активно распространяющийся по миру дельта-штамм появился в Индии.

10 августа, 15:38
<p>Фото © Роспотребнадзор</p>

Фото © Роспотребнадзор

Из-за интенсивного солнечного воздействия мутации коронавируса, появившиеся в южных странах, становятся более заразными, чем исходный вирус. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Достоверно установлено, что ультрафиолет уничтожает вирусные частицы новой коронавирусной инфекции. Поэтому его вариации в южных странах с высокой интенсивностью солнечной активности мутируют в более агрессивные", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Шунков объяснил, что под воздействием внешних факторов, в частности ультрафиолета, инфекция заставляет носителя вырабатывать больше своих копий, истощая ресурсы организма и повышая токсичность вирусных частиц. Он напомнил, что активно распространяющийся по миру дельта-штамм появился именно в Индии.

Индийский дельта-штамм коронавируса оказался в 10 раз заразнее

Индийский дельта-штамм коронавируса оказался в 10 раз заразнее

Ранее главный инфекционист США предположил появление устойчивого к вакцинам штамма ковида. Эксперт отметил: если позволять вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1