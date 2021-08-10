Врач-трихолог раскрыла опасность сухих шампуней

По словам врача, при использовании этих средств кожа не дышит и покрывается плёнкой, волосы обволакиваются, а не очищаются. Из-за этого у человека могут появиться зуд, воспаление и покраснение кожи, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие дерматита и себореи. Савенкова утверждает, что сухие шампуни создают лишь видимость чистых волос, так как впитывают кожное сало. Трихолог рекомендует использовать их только обладателям жирных волос, причём не чаще одного или двух раз в неделю. Наносить средство нужно на прикорневую зону, а после нанесения желательно его смыть.