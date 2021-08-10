Врач-трихолог раскрыла опасность сухих шампуней
Она рекомендует использовать их только обладателям жирных волос, причём не чаще одного-двух раз в неделю.
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Постоянное применение сухих шампуней может привести к замедлению роста волос и к их выпадению, а также обернуться кожными заболеваниями. Об этом рассказала врач-трихолог клиники эстетической медицины "Галактика" Екатерина Савенкова.
"Если постоянно таким шампунем пользоваться, то кожа забивается: накапливаются грязь, сам шампунь, пыль, стайлинговые средства, даже выхлопные газы, могут присоединяться тяжёлые металлы", — предупредила она россиян в беседе с "Газетой.ru".
По словам врача, при использовании этих средств кожа не дышит и покрывается плёнкой, волосы обволакиваются, а не очищаются. Из-за этого у человека могут появиться зуд, воспаление и покраснение кожи, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие дерматита и себореи. Савенкова утверждает, что сухие шампуни создают лишь видимость чистых волос, так как впитывают кожное сало. Трихолог рекомендует использовать их только обладателям жирных волос, причём не чаще одного или двух раз в неделю. Наносить средство нужно на прикорневую зону, а после нанесения желательно его смыть.
Ранее Лайф писал о том, что трихолог назвал самую опасную для здоровья волос причёску. Специалист посоветовал тщательнее подходить к выбору резинок и заколок, а также правильно выбирать шампунь.
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