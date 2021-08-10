Шойгу рассказал, что уровень доверия к Российской армии достигает 86%

Уровень доверия к Российской армии в обществе держится на отметке от 79 до 86%, что является самым высоким показателем среди институтов в стране. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На втором месте по популярности после армии, согласно статистике, стоит Русская православная церковь (РПЦ), уточнил он.

"По социологии 10-12-летней давности доверие к Вооружённым силам в нашей стране было 27–29%. Была уверенность, что наша армия в состоянии защитить страну, что на неё можно надеяться. Сегодня это от 79% до 86% — это самый доверяемый институт в нашей стране", — сказал он на панельной дискуссии на молодёжном форуме "Территория смыслов".

Министр подчеркнул, что ради таких результатов было сделано очень многое. Так, президент России Владимир Путин принял большую программу по перевооружению армии. Помимо этого нужна была программа, чтобы деньги, которые вкладываются в покупку вооружения, были использованы по назначению. Необходимо было модернизировать оборонно-промышленный комплекс. И в итоге армия РФ превзошла все прочие по уровню современности вооружений, заключил Шойгу.