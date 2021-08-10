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Россияне рассказали, на что планируют потратить "школьные" выплаты

Порядка 7% опрошенных родителей признались, что ещё не определились.

10 августа, 13:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Большинство (57%) россиян планируют направить "школьные" выплаты на покупку товаров для своих чад к учебному году, а те, кто уже потратился на школьные принадлежности (23%), рады возмещению затрат. Такие данные приводятся в исследовании компании "AliExpress Россия", которое есть в распоряжении Лайфа.

В опросе приняли участие 574 человека из разных регионов России в равном соотношении — родители первоклассников, учеников начальной, средней и старшей школы. Так, 10% опрошенных семей планируют потратить либо потратили августовские выплаты на расходы, не связанные со школой, 7% пока не определились, а 4% потратят на ежедневные нужды. Исследователи отметили, что мужчины чаще женщин признавались, что потратили деньги на другие цели.

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Под другими целями участники опроса имели в виду спорт (18%), медицинские услуги и лекарства (16%), погашение кредита и продукты питания (13%), развлечения (11%). Ещё 9% сообщили, что оставят деньги детям на карманные расходы, а 6% потратятся на бензин.

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Ранее Лайф сообщил, что родители 17,4 миллиона детей получили единовременные "школьные" выплаты в первый день начислений — 2 августа. В Министерстве труда добавили, что приём и обработка заявлений от родителей продолжаются.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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