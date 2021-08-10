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Эпидемиолог объяснил, почему в одной семье не все заражаются ковидом

Оказалось, что у некоторых людей есть особая защита от инфекций, однако даже она не всегда спасает от заболевания.

10 августа, 13:24

Фото © Pexels

Абсолютного иммунитета от коронавируса не существует, поэтому рано или поздно человек либо заболеет, либо привьётся. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"В период эпидемии нет иного выхода — можно привиться либо заболеть. Ну либо запереться в бункере. Но если человек хочет вести активный образ жизни, то рано или поздно он заболеет", — подчеркнул учёный.

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По словам Тотоляна, естественная защита от вирусных инфекций у человека есть, однако с коронавирусом она не работает. Речь идёт об уровне интерферона альфа на слизистой. При высоких значениях он обладает противовирусным действием и защищает организм от различных ОРВИ. Однако "изюминка" коронавируса как раз в том, что он этот самый интерферон альфа блокирует.

"Эта блокада обратима, только она длится не часы и не дни — несколько недель. То есть люди с высоким уровнем интерферона альфа в какой-то период времени устойчивы — это, кстати, ответ на вопрос, почему в одной семье кто-то заболел, а кто-то нет. Но завтра не будет такой защиты, она не пожизненная", — подчеркнул учёный.

Ранее доктор медицинских наук Игорь Сергиенко рассказал, может ли коронавирусная инфекция поразить организм человека, если тот уже болеет обыкновенным гриппом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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