Поклонская призвала "харизматичного" Лукашенко признать Крым российским
По её словам, следующую встречу президентов двух стран можно было бы провести не в Сочи, а на крымском побережье.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Петров Николай
Замглавы Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма. По её словам, это смелое и благородное решение, которое пошло бы на пользу отношениям Москвы и Минска. При этом Поклонская подчеркнула, что ей нравится президент Лукашенко: "У него особая харизма".
"Одним из благородных и смелых решений, очевидных для народов наших стран (России, Украины и Белоруссии), является признание выбора крымчан 2014 года. И было бы хорошо, чтобы следующая встреча нашего президента Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко прошла не в Сочи, а в российском Крыму", — написала бывший прокурор Крыма в своём Telegram.
Она добавила, что в Крыму всегда рады "нашим братьям из Белоруссии и Украины, потому что мы один народ".
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Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию. По словам политика, в этом вопросе у него "развязаны руки" и на его решение не влияет даже Будапештский меморандум.
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