Поклонская призвала "харизматичного" Лукашенко признать Крым российским

Замглавы Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма. По её словам, это смелое и благородное решение, которое пошло бы на пользу отношениям Москвы и Минска. При этом Поклонская подчеркнула, что ей нравится президент Лукашенко: "У него особая харизма".

"Одним из благородных и смелых решений, очевидных для народов наших стран (России, Украины и Белоруссии), является признание выбора крымчан 2014 года. И было бы хорошо, чтобы следующая встреча нашего президента Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко прошла не в Сочи, а в российском Крыму", — написала бывший прокурор Крыма в своём Telegram.

Она добавила, что в Крыму всегда рады "нашим братьям из Белоруссии и Украины, потому что мы один народ".