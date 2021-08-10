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Киев предостерёг Минск из-за слов Лукашенко о Крыме

Временного поверенного в делах Белоруссии на Украине вызвали в МИД Незалежной и выразили ему "решительный протест".

10 августа, 13:42
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Белоруссии Кирилл Камышев — всё из-за высказывания Александра Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над Крымом. Белорусского дипломата предостерегли, что подобные заявления являются равнозначными "соучастию в преступлении против территориальной целостности и суверенитета" Незалежной.

"Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", — говорится в сообщении МИД Украины.

"Усидеть на двух стульях не получится": В Крыму пословицей ответили Лукашенко на условие для признания полуострова частью РФ

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Напомним, накануне в эфире "Большого разговора с президентом" Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию. По словам политика, в этом вопросе у него "развязаны руки" и на его решение не влияет даже Будапештский меморандум.

Кроме того, накануне Лукашенко обвинил Киев в причастности к переброске боевиков и оружия на белорусскую территорию. Ему ответил президент Украины Владимир Зеленский — он назвал такие заявления безосновательными.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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