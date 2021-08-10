НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я бы не обнадёживался": Вирусолог предупредил о приближении новой волны коронавируса

По его мнению, улучшение эпидемиологической ситуации временно и число заражений скоро снова начнёт расти.

10 августа, 13:39
<p>Фото © ТАСС/Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС/Владимир Гердо

В конце сентября стоит ожидать новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией, предупредил в эфире радиостанции "Вести FM" врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Я бы пока не обнадёживался'', — посоветовал он россиянам.

По его мнению, улучшение эпидемиологической ситуации в стране временно и число заражений будет снова расти после возвращения людей из отпусков.

Петербург обогнал Москву по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Петербург обогнал Москву по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Напомним, по данным федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, за прошедшие сутки в Москве выявили 1639 случаев коронавируса, это минимальное число с 7 апреля. В целом по России зафиксировали 21 378 подтверждённых случаев заражения — и это минимум с 30 июня.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1