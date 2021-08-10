В конце сентября стоит ожидать новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией, предупредил в эфире радиостанции "Вести FM" врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Я бы пока не обнадёживался'', — посоветовал он россиянам.

По его мнению, улучшение эпидемиологической ситуации в стране временно и число заражений будет снова расти после возвращения людей из отпусков.