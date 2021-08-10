"Я бы не обнадёживался": Вирусолог предупредил о приближении новой волны коронавируса
По его мнению, улучшение эпидемиологической ситуации временно и число заражений скоро снова начнёт расти.
Фото © ТАСС/Владимир Гердо
В конце сентября стоит ожидать новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией, предупредил в эфире радиостанции "Вести FM" врач-вирусолог Евгений Тимаков.
"Я бы пока не обнадёживался'', — посоветовал он россиянам.
По его мнению, улучшение эпидемиологической ситуации в стране временно и число заражений будет снова расти после возвращения людей из отпусков.
Напомним, по данным федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, за прошедшие сутки в Москве выявили 1639 случаев коронавируса, это минимальное число с 7 апреля. В целом по России зафиксировали 21 378 подтверждённых случаев заражения — и это минимум с 30 июня.
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