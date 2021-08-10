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Почти 100%: В Сан-Марино заявили о высокой эффективности "Спутника V"

У испытуемых замерили уровень антител через 21 день после введения первой дозы вакцины, а затем через такой же промежуток времени после введения второй.

10 августа, 14:09

Фото © Sputnikvaccine.com

Российская вакцина "Спутник V" показала почти стопроцентную эффективность по итогам исследований, проведённых властями Сан-Марино совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Института по социальной безопасности Франко Кавалли.

У испытуемых замерили уровень антител через 21 день после введения первой дозы вакцины, а затем через такой же промежуток времени после введения второй.

"По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем пяти тысяч человек, после второй дозы более чем у 99% участников исследования выработались антитела", заявил Кавалли.

Антиковидный отдых: в Сан-Марино открыли туры для желающих привиться "Спутником V"

Антиковидный отдых: в Сан-Марино открыли туры для желающих привиться "Спутником V"

К слову, на днях в ЕС одобрили электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется российский препарат "Спутник V", это же касается и Ватикана. Согласно заявлению Еврокомиссии, теперь данные документы, выданные в этих странах, не входящих в ЕС, эквивалентны ковид-сертификатам Евросоюза.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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