Российская вакцина "Спутник V" показала почти стопроцентную эффективность по итогам исследований, проведённых властями Сан-Марино совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Института по социальной безопасности Франко Кавалли.

У испытуемых замерили уровень антител через 21 день после введения первой дозы вакцины, а затем через такой же промежуток времени после введения второй.

"По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем пяти тысяч человек, после второй дозы более чем у 99% участников исследования выработались антитела", — заявил Кавалли.

К слову, на днях в ЕС одобрили электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется российский препарат "Спутник V", это же касается и Ватикана. Согласно заявлению Еврокомиссии, теперь данные документы, выданные в этих странах, не входящих в ЕС, эквивалентны ковид-сертификатам Евросоюза.