В Чебоксарах арестовали 44-летнего мужчину, который приставал к пятилетней девочке прямо на скамейке возле её же дома. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошёл ещё 6 августа. Увидев шокирующую картину, жители дома, под окнами которого всё происходило, сразу вызвали полицию. По словам очевидцев, мужчина силой удерживал ребёнка у себя на коленях, целовал и совершал другие насильственные действия сексуального характера. При этом девочка пыталась вырваться и кричала.

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, отцу ребёнка сперва решили не звонить, боясь, что тот устроит над педофилом самосуд. И не прогадали: полицейским родитель признался, что в порыве гнева действительно не смог бы себя сдержать. Сейчас девочка дома. В ближайшее время с ней будут работать психологи.

Сам же злоумышленник уже задержан и отправлен в СИЗО. Им оказался 44-летний Иванов С., живущий в том же доме, где и семья ребёнка. На допросе он заявил, что ничего не помнит, поскольку был пьян. Против него возбудили уголовное дело по статье ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".