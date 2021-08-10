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Кричала и вырывалась: Камеры сняли домогательства жителя Чебоксар к пятилетней девочке прямо у её дома

Злоумышленником оказался сосед ребёнка. Полицейским он заявил, что ничего не помнит, поскольку был пьян.

10 августа, 13:55
<p>Скриншот из видео © Соцсети</p>

Скриншот из видео © Соцсети

В Чебоксарах арестовали 44-летнего мужчину, который приставал к пятилетней девочке прямо на скамейке возле её же дома. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошёл ещё 6 августа. Увидев шокирующую картину, жители дома, под окнами которого всё происходило, сразу вызвали полицию. По словам очевидцев, мужчина силой удерживал ребёнка у себя на коленях, целовал и совершал другие насильственные действия сексуального характера. При этом девочка пыталась вырваться и кричала.

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По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, отцу ребёнка сперва решили не звонить, боясь, что тот устроит над педофилом самосуд. И не прогадали: полицейским родитель признался, что в порыве гнева действительно не смог бы себя сдержать. Сейчас девочка дома. В ближайшее время с ней будут работать психологи.

Сам же злоумышленник уже задержан и отправлен в СИЗО. Им оказался 44-летний Иванов С., живущий в том же доме, где и семья ребёнка. На допросе он заявил, что ничего не помнит, поскольку был пьян. Против него возбудили уголовное дело по статье ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Ранее Лайф рассказывал о жуткой истории, произошедшей в Омске, где педофил-рецидивист три года насиловал детей сожительницы, угрожая убить их мать.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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