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Регион
Опубликовано 10 августа 2021, 13:54

ПСЖ анонсировал переход Месси

Немногим ранее это же сделал бразильский нападающий парижан Неймар.

Видео © Twitter / PSG

Футбольный клуб ПСЖ анонсировал скорый переход Лионеля Месси в клуб, выложив достаточно загадочный ролик в своих соцсетях.

На кадрах можно увидеть силуэт человека, а также кого-то, кто подписывает контракт. Также можно разглядеть игрока в форме сборной Аргентины с номером 10, под которым играет Месси.

Кроме этого, нападающий ПСЖ Неймар в своём инстаграме также анонсировал скорый приезд Месси в Париж. Бразилец выложил ролик, на котором он и Месси запечатлены вдвоём в период своих выступлений за "Барселону". Тем временем самолёт с аргентинцем уже приземлился в Париже, а возле стадиона ПСЖ расстелили красную дорожку.

Курс на Париж: Месси вместе с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны
Курс на Париж: Месси вместе с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны

Ранее Лайф сообщал, что в ПСЖ Лионель Месси будет получать 35 миллионов евро за один сезон. Контракт с клубом будет подписан до конца июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

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Шамиль Гаджиев
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