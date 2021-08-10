ПСЖ анонсировал переход Месси

Немногим ранее это же сделал бразильский нападающий парижан Неймар.

Видео © Twitter / PSG

Футбольный клуб ПСЖ анонсировал скорый переход Лионеля Месси в клуб, выложив достаточно загадочный ролик в своих соцсетях.

На кадрах можно увидеть силуэт человека, а также кого-то, кто подписывает контракт. Также можно разглядеть игрока в форме сборной Аргентины с номером 10, под которым играет Месси.

Кроме этого, нападающий ПСЖ Неймар в своём инстаграме также анонсировал скорый приезд Месси в Париж. Бразилец выложил ролик, на котором он и Месси запечатлены вдвоём в период своих выступлений за "Барселону". Тем временем самолёт с аргентинцем уже приземлился в Париже, а возле стадиона ПСЖ расстелили красную дорожку.