НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лионель Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Игрок также успел показаться на публике в футболке с лозунгом парижского клуба.

10 августа, 14:07

Аргентинский футболист Лионель Месси прилетел в Париж, где в ближайшее время подпишет контракт с ПСЖ.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как аргентинец поприветствовал собравшихся болельщиков. Кроме того, на нём была надета футболка с лозунгом ПСЖ.

Ранее Лайф сообщал, что в ПСЖ Лионель Месси будет получать 35 миллионов евро за один сезон. Контракт с клубом будет подписан до конца июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1