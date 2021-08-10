Лионель Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Игрок также успел показаться на публике в футболке с лозунгом парижского клуба.
Lionel Messi est arrivé à Paris avec un T-Shirt "Ici c'est Paris".— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 10, 2021
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Аргентинский футболист Лионель Месси прилетел в Париж, где в ближайшее время подпишет контракт с ПСЖ.
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как аргентинец поприветствовал собравшихся болельщиков. Кроме того, на нём была надета футболка с лозунгом ПСЖ.
Ранее Лайф сообщал, что в ПСЖ Лионель Месси будет получать 35 миллионов евро за один сезон. Контракт с клубом будет подписан до конца июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.