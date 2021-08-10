Лионель Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Игрок также успел показаться на публике в футболке с лозунгом парижского клуба.

Lionel Messi est arrivé à Paris avec un T-Shirt "Ici c'est Paris".



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Аргентинский футболист Лионель Месси прилетел в Париж, где в ближайшее время подпишет контракт с ПСЖ.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как аргентинец поприветствовал собравшихся болельщиков. Кроме того, на нём была надета футболка с лозунгом ПСЖ.