На Западе растёт обеспокоенность совместными учениями России и Китая "Взаимодействие-2021", которые начались 9 августа на учебной базе Народно-освободительной армии КНР "Цинтунся". Об этом сообщил в своей публикации корреспондент Daily Express Джо Барнс, который уже ознакомился с мнением британских комментаторов на тему проводимых манёвров. Он счёл "Взаимодействие" "леденящим душу" предупреждением для стран НАТО.

Москва и Пекин назвали целью учений укрепление отношений двух стран, улучшение уровня военного сотрудничества, а также демонстрацию решимости и способности совместно бороться с терроризмом. Российско-китайское оперативно-стратегическое учение действительно вызвало резонанс в Соединённом Королевстве. многие комментаторы разделили обеспокоенность Барнса из-за того, что Москва и Пекин могут объединить военные потенциалы.

"Было бы полезно, если бы Россия и КНР объединили усилия, чтобы помешать США и Североатлантическому альянсу творить беспредел в мире", — написал brandurhansen.

"Удивлена, что им потребовалось так много времени, чтобы воспользоваться растущим разрывом между США и Евросоюзом", — отметила Ladygray.

"Странно, что Франция ещё не подняла белый флаг и не сдалась", — иронично высказался Harley Man.