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Британцы испугались "леденящих душу" учений России и Китая

Москва и Пекин назвали целью совместных манёвров укрепление отношений, улучшение уровня военного сотрудничества и демонстрацию решимости бороться с терроризмом.

10 августа, 14:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На Западе растёт обеспокоенность совместными учениями России и Китая "Взаимодействие-2021", которые начались 9 августа на учебной базе Народно-освободительной армии КНР "Цинтунся". Об этом сообщил в своей публикации корреспондент Daily Express Джо Барнс, который уже ознакомился с мнением британских комментаторов на тему проводимых манёвров. Он счёл "Взаимодействие" "леденящим душу" предупреждением для стран НАТО.

Москва и Пекин назвали целью учений укрепление отношений двух стран, улучшение уровня военного сотрудничества, а также демонстрацию решимости и способности совместно бороться с терроризмом. Российско-китайское оперативно-стратегическое учение действительно вызвало резонанс в Соединённом Королевстве. многие комментаторы разделили обеспокоенность Барнса из-за того, что Москва и Пекин могут объединить военные потенциалы.

"Было бы полезно, если бы Россия и КНР объединили усилия, чтобы помешать США и Североатлантическому альянсу творить беспредел в мире", — написал brandurhansen.

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"Удивлена, что им потребовалось так много времени, чтобы воспользоваться растущим разрывом между США и Евросоюзом", — отметила Ladygray.

"Странно, что Франция ещё не подняла белый флаг и не сдалась", — иронично высказался Harley Man.

Ранее Вашингтон обвинил Россию и Китай в попытках убедить мир в упадке США. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. По его словам, американским властям нужно продумать план действий, который не позволит Штатам потерять звание глобального лидера.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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