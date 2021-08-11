РФПИ предлагает Pfizer использовать "Спутник лайт" в качестве третьего укола

Российский фонд прямых инвестиций предложил американской компании Pfizer использовать препарат от коронавируса "Спутник лайт" в качестве третьего укола для усиления эффекта от вакцинации. Об этом сообщается в твиттере российской вакцины.

"Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать "Спутник лайт" в качестве бустерного, третьего укола", — говорится в сообщении.