РФПИ предлагает Pfizer использовать "Спутник лайт" в качестве третьего укола
Отмечается, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев, Vichan Poti / Pacific Press / LightRocket via Getty Images
Российский фонд прямых инвестиций предложил американской компании Pfizer использовать препарат от коронавируса "Спутник лайт" в качестве третьего укола для усиления эффекта от вакцинации. Об этом сообщается в твиттере российской вакцины.
"Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать "Спутник лайт" в качестве бустерного, третьего укола", — говорится в сообщении.
А ранее медицинское издание Stat сообщило, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снизилась с 96% до 84%. Эксперты отмечают, что если подобные темпы будут сохраняться, то эффективность препарата упадёт ниже 50% в течение полутора лет. В таком случае потребуется ревакцинация.
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