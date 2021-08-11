Народного артиста России Владимира Стеклова, прошедшего курс лечения в больнице в связи с коронавирусом, выписали в связи с выздоровлением. 73-летний актёр рассказал, что чувствует себя хорошо.

"Уже всё позади, все пэцээры хорошие, все показатели в норме, и все тесты отрицательные", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

Артист выразил надежду на то, что ему удастся быстро восстановиться после болезни и избежать негативных последствий. Стеклов намерен заняться подготовкой к гастрольным выступлениям театра МСХТ со спектаклем "Анна Каренина" по регионам.