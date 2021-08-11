Вирусолог объяснил, что означает повышенная на 82% летальность штамма "йота"

Вирусолог Владислав Жемчугов рассказал Лайфу, что означает повышенная смертоносность нового "йота"-штамма ковида относительно других мутаций. По его словам, летальность данной вариации не достигает 82%, она на 82% чаще вызывает летальность по сравнению с уханьским штаммом.

"Это значит, что если один человек из тысячи умирает от обычного штамма коронавируса "альфа", который уханьский, то тут на 82% больше, значит, что два человека, например, из тысячи. На 82% чаще вызывает летальность по сравнению с уханьским штаммом", — объяснил собеседник Лайфа.

Он отметил, что мутация появилась в США совсем недавно и в России новой формы вируса пока нет, поэтому соотечественникам не стоит переживать. Вирусолог заявил, что все существующие в РФ вакцины защитят от "йота"-штамма.